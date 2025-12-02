No te arriesgues: Los documentos obligatorios que debes llevar para conducir

-

La Policía Municipal de Tránsito del oriente intensifica sus operativos de fin de año y recuerda a los conductores qué documentos obligatorios deben portar para circular y evitar multas.

En esta época de fin de año, cuando se incrementa la circulación de vehículos, la Policía Municipal de Tránsito de Gualán (PMT) da a conocer qué deben hacer los conductores al enfrentar una multa, qué documentos portar obligatoriamente y cómo actuar al llegar a un operativo.

Para conducir un vehículo es obligatorio contar con licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación, calcomanía al día y Documento Personal de Identificación (DPI).

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la Ley de Tránsito, establece claramente las sanciones que pueden aplicarse al no cumplir con estos requisitos.

Multas por licencia vencida o sin licencia.

De acuerdo con los artículos 182 y 183 del Reglamento de Tránsito:

Q300 de multa por conducir con licencia vencida.

Q400 de multa por conducir sin licencia.

La licencia de conducir será consignada cuando:

Se presente licencia vencida, suspendida o cancelada.

Se circule sin portar tarjeta de circulación.

El vehículo y la tarjeta serán consignados cuando:

El vehículo circule sin tarjeta de circulación o con datos alterados.

El vehículo no porte placas de circulación.

Cabe resaltar que en los documentos más recientes del Departamento de Tránsito de la PNC no se especifica la consignación del vehículo únicamente por conducir sin licencia o con licencia vencida.

Las multas de Q500 se aplicarán por:

Circular sin placas de circulación.

No portar tarjeta de circulación o calcomanía vigente.

Asimismo, las autoridades recuerdan que faltar el respeto a un agente de tránsito puede generar una multa de hasta Q1,000, según lo establece el reglamento.

La PMT de la Municipalidad de Gualán recomienda a los conductores:

Verificar antes de salir que se porta licencia, tarjeta de circulación y DPI.

Revisar la vigencia de la tarjeta y la calcomanía.

En caso de consignación del vehículo, acudir inmediatamente al predio municipal para evitar cargos adicionales.

Mantener siempre los documentos en regla.

La PMT ejecutará operativos en varios puntos. (Foto: Carlos Monroy/Colaborador)

El director de la PMT de Gualán, Erickson Loyo, informó que actualmente se trabaja en varios temas específicos, como motocicletas con escape modificado, vehículos que no porten placas o tarjeta de circulación, conductores sin licencia o realizando maniobras indebidas, liberación de la vía pública de obstáculos, como bancos, botes, conos y vehículos abandonados y cumplimiento de normas en el transporte de pasajeros.

Indicó además que las multas oscilan entre Q100 y Q5 mil, y que los conductores tienen derecho a un 25 % de descuento si pagan dentro de los primeros cinco días hábiles, así como a impugnar el arbitrio si no están de acuerdo.

Refiere que los pagos se realizan en la Tesorería Municipal, pero el próximo año se habilitarán pagos en los bancos del sistema y consultas a través de la página del Departamento de Tránsito de la PNC.

Operativos de fin de año

Finalmente, como parte del plan nacional de fin de año, se desarrollarán operativos de control en diversos puntos, en los que verificarán que porten los documentos necesarios, con precaución y que no conduzcan bajo efectos de bebidas alcohólicas.