El líder Barcelona gana al Celta, pero enciende alarmas por Lamine Yamal

El líder Barcelona ganó 1-0 al Celta de Vigo, este miércoles en la 33ª jornada liguera para seguir corriendo hacia el título, pero perdió por lesión a su delantero estrella Lamine Yamal.
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El joven delantero azulgrana se lesionó al tirar el penal que supuso el gol de la victoria local (40').
Con su triunfo el Barcelona mantiene su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, a falta de seis jornadas y 18 puntos por disputarse.