Ministro de Gobernación: "Los líderes de pandillas no serán trasladados"

Al menos doce rehenes se encuentran retenidos por los reclusos.

Este viernes 22 de agosto, integrantes de la mara Salvatrucha retuvieron a personal penitenciario en los centros de detención de Pavoncito, en Fraijanes, y El Boquerón, en Santa Rosa.

Según las autoridades, al menos doce personas permanecieron bajo el control de los reclusos, quienes exigían que sus líderes no fueran mantenidos en la cárcel de alta seguridad Renovación I.

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), David Boteo, informó que los pandilleros tomaron como rehenes a trabajadores encargados de repartir alimentos y a algunos guardias del Sistema Penitenciario.

La PNC envió refuerzos para apoyar en las acciones, mientras que la negociación quedó a cargo del Sistema Penitenciario.

Ministro de Gobernación se pronuncia

Ante la situación, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció a través de su cuenta de X.

Aseguró que los secuestros en Fraijanes y El Boquerón representan intentos de presión por parte de los pandilleros para recuperar a sus cabecillas.

"El Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil actúan conforme a protocolos. Nuestra prioridad es proteger la vida de los rehenes y restablecer el orden, sin ceder un solo paso ante estos criminales", escribió.

Los secuestros ocurridos hoy en Fraijanes y en El Boquerón, en contra de personal del #SistemaPenitenciario, son intentos desesperados de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en #Renovación1.



Jiménez también fue enfático en señalar que los líderes de pandillas permanecerán en la cárcel de máxima seguridad. "No se van a trasladar de Renovación I y seguirán sin capacidad de dirigir sus estructuras criminales", afirmó.