Motín en preventivo zona 18: difunden video seis guardias rehenes de pandilleros

-

Guardia del Sistema Penitenciario aparece en video como rehén de reclusos tras disturbios en zona 18.

Un guardia del Sistema Penitenciario, que se encuentra como rehén de reclusos tras los disturbios registrados la mañana del 12 de agosto en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, apareció en un video difundido en redes sociales leyendo un mensaje dirigido al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

En la grabación, que aparenta haber sido realizada bajo coacción, se solicita al ministro de Gobernación que "tome cartas en el asunto" y afirma que los privados de libertad no exigen el retorno de sus compañeros a las cárceles donde estaban recluidos anteriormente, sino que piden la reubicación de integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en diferentes centros carcelarios.

Seis guardias del Sistema Penitenciario se encuentran retenidos por pandilleros del Barrio 18. pic.twitter.com/Ux39vKhG7b — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 12, 2025

Las declaraciones argumentan que mantener a integrantes de pandillas rivales en el mismo centro de máxima seguridad podría derivar en más hechos de violencia, como ha ocurrido en el pasado.

Asimismo, atribuyen a las autoridades la actual crisis derivada de las "absurdas decisiones", y al mismo tiempo piden evitar más enfrentamientos y "mentiras al pueblo de Guatemala".

Las autoridades del Sistema Penitenciario no han emitido, hasta el momento, información oficial sobre la situación de los rehenes.