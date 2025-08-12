"No cederemos ante El Lobo", dice ministro de Gobernación tras motín en preventivo

-

El Ministro de Gobernación señaló que no cederá ante la petición de los pandilleros.

La mañana del 12 de agosto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció sobre los disturbios registrados en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, atribuidos a reclusos vinculados a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.

El funcionario aseguró que el Gobierno no cederá ante el líder de la pandilla del Barrio 18 "El Lobo" ni ante la presión que, según dijo, buscan generar terror: "Así nos amenacen, así se amotinen, así coordinen ataques, los líderes de las pandillas no van a salir de Renovación 1", afirmó.

Jiménez recordó que, durante décadas, las pandillas impusieron su dominio y que administraciones anteriores cedieron ante sus amenazas.

Sin embargo, recalcó que la situación actual es distinta: "Hubo una época en la que imperaban, gobiernos anteriores temblaban y negociaban ante sus amenazas. Pero esta Guatemala de hoy ya no les tiene miedo", puntualizó.

Desde su perfil de X el Ministro de Gobernación publicó lo siguiente:

"Quieren usar el terror, pero no cederemos ante El Lobo #Barrio18 y El Diabólico #MaraSalvatrucha. Así nos amenacen, así se amotinen, así coordinen ataques, los líderes de las pandillas No van a salir de Renovación 1", comentó.

"Durante décadas, las pandillas nos robaron todo, incluso el miedo a ellos mismos. Hubo una época en la que imperaban, gobiernos anteriores temblaban y negociaban ante sus amenazas. Pero sepan algo: Esta Guatemala de hoy ya no les tiene miedo", señaló el funcionario.

