Por abuso de autoridad: Ligan a proceso a exalcalde de Pastores

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La exdirectora financiera de la Municipalidad de Pastores también fue ligada a proceso.

La Fiscalía contra la Corrupción logró que se dictara auto de procesamiento contra el exalcalde de Pastores, Sacatepéquez, Miguel Antonio López Barahona, por el delito de abuso de autoridad.

Según las investigaciones de las autoridades, el exjefe edil suscribió, el 8 de agosto de 2017, un contrato de promesa bilateral de compraventa de bien inmueble mediante el cual se entregó un anticipo de Q100 mil.

Esta transacción se realizó sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y sobre un inmueble que ya había sido adquirido previamente por la Municipalidad de Pastores, el 6 de octubre de 2015, a través de una donación destinada para la construcción de un estadio municipal, según indicó el Ministerio Público (MP).

Mientras que, la exdirectora de la Administración Financiera Integrada Municipal de la misma comuna, Mirna P., autorizó la sustracción de fondos públicos al firmar y avalar el cheque con la cantidad descrita, afectando directamente el erario municipal.

Por lo tanto, la exdirectora financiera fue ligada a proceso por el delito de peculado por sustracción, según explicó el MP.