Ligan a proceso a técnico del MP que recibía dinero a cambio de desviar investigación

El señalado recibía dinero a cambio de desviar una investigación en curso.
El pasado 5 de agosto, El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), coordinó la aprehensión de Marlin C., técnico de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), entidad del MP, tras ser descubierto en flagrancia cuando presuntamente solicitaba dinero a cambio de desviar una investigación en curso.
Esto ocurrió en el municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.
Las autoridades han confirmado que Marlin C. ya había recibido previamente una cantidad de dinero de la misma persona, lo que ha sido calificado como un caso de cohecho activo.
Ligado a proceso
Este sábado, la Fiscalía de Asuntos Internos logró que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Malacatán, San Marcos, ligara a proceso al señalado por el delito de cohecho activo.
El juez otorgó medida sustitutiva a favor del procesado y concedió un plazo de dos meses para que la fiscalía continúe con las investigaciones.