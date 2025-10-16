Limpieza por derrame de material complica tránsito en un sector de zona 6

Además, se reportan otros incidentes de tránsito en otros puntos de la ciudad.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala informó sobre el panorama vial la mañana de este jueves.
En la 14 avenida de la calzada José Milla y Vidaurre, zona 6, se registró derrame de concreto sobre la vía. Personal de Limpia y Verde realiza la limpieza, mientras se habilita el paso vehicular en la zona.
Otros incidentes
En el Periférico y 13 calle, zona 7, un cabezal colisionó con un picop. El picop quedó atrapado en la plataforma del tráiler por algunos minutos, afectando el tránsito desde la colonia San Martín hasta la colonia Centroamérica.
En el km 5.5 de la ruta al Atlántico, zona 17, los Bomberos Municipales brindaron auxilio a un motorista lesionado tras una colisión con otra motocicleta. La Policía Nacional Civil (PNC) se encargará del procedimiento correspondiente.
Dos vehículos colisionaron en la calzada San Juan y 31 calle, zona 7. Solo se registraron daños materiales y se trabaja en la zona para agilizar el tránsito hacia el área del trébol.
Asimismo se alertó sobre la presencia de varias patrullas de la PNC en el tramo frente al Hospital San Juan de Dios, por el área de emergencias. La PMT indicó que ya trabaja para agilizar el tránsito en la zona.