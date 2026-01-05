La historia oculta detrás del tema Las Lindas Callecitas de San Marcos

-

La icónica composición "Las lindas callecitas de San Marcos" es más que un himno marquense; detrás de su letra se esconde una historia de amor y amistad. El famoso poema de Carlos Arango Barrios, convertido luego en canción, forma hoy parte del legado musical de la región.

La calle que conduce al Centro Universitario de San Marcos (Cusam) resguarda el busto de Carlos Arango, quien con su composición Las lindas callecitas de San Marcos vive en el recuerdo de los vecinos marquenses.

El artista y docente recibió múltiples reconocimientos gracias a ese poema hecho canción, pero el origen de este es muy interesante. El vecino Marvin González, presidente de la Casa de la Cultura, tuvo el honor de escuchar la historia de boca del mismo Arango. Ahora, González comparte esa anécdota.

Arango recibió varios homenajes gracias al poema que escribió. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Un domingo de mayo, Arango se reunió con su amigo Efraín Lamadrid en casa de Fidelina Makepeace (hoy, restaurante La Casona), donde había un hospedaje y cantina, y allí se quedó Lamadrid, quien llegaba de la capital para dirigir la banda de música civil de Gobernación.

El capitalino tenía gran debilidad por una dama de reconocida honorabilidad, Blanca Norma David. Sin embargo, nunca se atrevió a expresarle sus sentimientos.

Entonces, Efraín le pidió a Carlos que escribiera un poema para ella, y esa noche surgió la inspiración de forma natural. De poema pasó a ser canción, ya que Efraín empezó a tararear y a componer la música.

Carlos Arango será recordado por su composición. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Arango le dejó el escrito y Lamadrid se dirigió a la Escuela Antonio de León, donde había un piano viejo, y terminó de hacer los arreglos musicales.

En los próximos días, la banda de música de Gobernación tenía la partitura y se entonó por primera vez en el parque central, interpretada por Guillermo Swartz.

Arango tuvo la oportunidad de cantar el tema en TGW televisión, en el programa Expresión Chapina, el 27 de febrero de 1958.

Partitura de la canción que se ha convertido en himno de los marquenses. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Datos del autor

Nombre: Carlos Enrique Arango Barrios

Carlos Enrique Arango Barrios Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1930

17 de febrero de 1930 Padres: José Florencio Arango Fernández y María Luisa Barrios de Arango

José Florencio Arango Fernández y María Luisa Barrios de Arango Esposa: Luisa Esperanza Custodio Arreaga

Luisa Esperanza Custodio Arreaga Hijos: Mireya Josefina, Florencio Vinicio, Juan Manuel, Mario Luis, María Luisa y Enrique Estuardo.

Mireya Josefina, Florencio Vinicio, Juan Manuel, Mario Luis, María Luisa y Enrique Estuardo. Fecha de fallecimiento: 18 de septiembre de 2019

La historia del poema convertido en canción esconde una historia de amor y amistad. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Estudios:

Escuela J. Antonio de León Bonilla

Instituto Normal Mixto de Occidente Justo Rufino Barrios.

Maestro de segunda enseñanza en la Universidad Rafael Landívar.

Psicología en la Universidad Rafael Landívar.

Carlos Arango se casó con Luisa Esperanza Custodio Arreaga, quien falleció en 2020. (Foto: Jordy Marroquin/Colaborador)

Laboró como: