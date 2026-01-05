La historia oculta detrás del tema Las Lindas Callecitas de San Marcos

La icónica composición "Las lindas callecitas de San Marcos" es más que un himno marquense; detrás de su letra se esconde una historia de amor y amistad. El famoso poema de Carlos Arango Barrios, convertido luego en canción, forma hoy parte del legado musical de la región.
LEE TAMBIÉN: Recuerdos del tren: La vida en la histórica estación de ferrocarril en Cabañas
La calle que conduce al Centro Universitario de San Marcos (Cusam) resguarda el busto de Carlos Arango, quien con su composición Las lindas callecitas de San Marcos vive en el recuerdo de los vecinos marquenses.
El artista y docente recibió múltiples reconocimientos gracias a ese poema hecho canción, pero el origen de este es muy interesante. El vecino Marvin González, presidente de la Casa de la Cultura, tuvo el honor de escuchar la historia de boca del mismo Arango. Ahora, González comparte esa anécdota.
Un domingo de mayo, Arango se reunió con su amigo Efraín Lamadrid en casa de Fidelina Makepeace (hoy, restaurante La Casona), donde había un hospedaje y cantina, y allí se quedó Lamadrid, quien llegaba de la capital para dirigir la banda de música civil de Gobernación.
El capitalino tenía gran debilidad por una dama de reconocida honorabilidad, Blanca Norma David. Sin embargo, nunca se atrevió a expresarle sus sentimientos.
Entonces, Efraín le pidió a Carlos que escribiera un poema para ella, y esa noche surgió la inspiración de forma natural. De poema pasó a ser canción, ya que Efraín empezó a tararear y a componer la música.
Arango le dejó el escrito y Lamadrid se dirigió a la Escuela Antonio de León, donde había un piano viejo, y terminó de hacer los arreglos musicales.
En los próximos días, la banda de música de Gobernación tenía la partitura y se entonó por primera vez en el parque central, interpretada por Guillermo Swartz.
Arango tuvo la oportunidad de cantar el tema en TGW televisión, en el programa Expresión Chapina, el 27 de febrero de 1958.
Datos del autor
- Nombre: Carlos Enrique Arango Barrios
- Fecha de nacimiento: 17 de febrero de 1930
- Padres: José Florencio Arango Fernández y María Luisa Barrios de Arango
- Esposa: Luisa Esperanza Custodio Arreaga
- Hijos: Mireya Josefina, Florencio Vinicio, Juan Manuel, Mario Luis, María Luisa y Enrique Estuardo.
- Fecha de fallecimiento: 18 de septiembre de 2019
Estudios:
- Escuela J. Antonio de León Bonilla
- Instituto Normal Mixto de Occidente Justo Rufino Barrios.
- Maestro de segunda enseñanza en la Universidad Rafael Landívar.
- Psicología en la Universidad Rafael Landívar.
Laboró como:
- Maestro en San Rafael Pie de la Cuesta.
- Docente en la Escuela Delfino Aguilar
- Profesor en la Escuela Antonio de León Bonilla
- Orientador en el Instituto V. Hall de Occidente
- Subdirector del Instituto María Cristina Barrios
- Relacionista público de la Municipalidad de San Marcos.