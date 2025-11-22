Nuevo integrante se une a la familia de Los Simpson

-

Una nueva integrante se une a la temporada número 37 que dará un giro a la famosa historia que ha perdurado por años.

Se trata de Beatrice Bouvier, alguien que dará una dinñamica distinta a las situaciones de la serie.

Beatrice Bouvier ¿quién es?

Durante el episodio "Sashes to Sashes" de la temporada 37, se da a conocer que Marge tenía una tía que es figura clave en la infancia de Marge. Todo apunta que hay un pasado romance con el alcalde Joe Quimby.

La inclusión aviva la dinámica para los nuevos espectadores, explorando conflictos familiares derivados de esta niesperada llegada.

La serie ha logrado mantenerse viva pues pone bajo la mesa el contexto social del mundo, haciendo que muchos se identifiquen con lo que ocurre en Springfield.

Los Simpson

Es una serie de televisión animada estadounidense de comedia,creada por Matt Groening. La trama sigue las aventuras Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, quienes viven en la ciudad ficticia de Springfield.

Su estreno se dio en 1989 y su chispa es hacer sátira de la sociedad y la cultura estadounidense.