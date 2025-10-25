Cuarta derrota al hilo: El Brentford exhibe las costuras del Liverpool (3-2).

-

El campeón Liverpool sumó su cuarta derrota consecutiva en la Liga Premier inglesa, después de caer este sábado por 3-2 contra el Brentford, en el partido por la octava jornada.

Los red atraviesan un momento complicado y las alarmas están prendidas, ya que dentro de diez días enfrentarán en Anfield al Real Madrid, por la Liga de Campeones.

Los bees le dieron un golpe de realidad a los dirigidos por Arne Slot y hasta tuvieron para sacar un resultado mucho más decoroso, explotando una marca de la casa: los saques de banda (llevan 8 en este certamen).

Por detrás en el marcador desde el tanto de Dango Ouattara (minuto 5) y en peor situación tras el gol en un contraataque de Kevin Schade (45), los reds descontaron antes del descanso (45+5) gracias a Milos Kerkez.

Pero a falta de media hora para el final, el capitán neerlandés Virgil Van Dijk cometió una falta al límite del área, castigada con un penal que se encargó de convertir el brasileño Igor Thiago (60).

Contra las cuerdas, el Liverpool llegaba a la portería defendida por su exguardameta Caoimhín Kelleher, pero el nerviosismo impedía concretar ocasiones.

Un errático Mohamed Salah logró finalmente batir al irlandés (89) y hacer soñar a los hombres de Arne Slot con el empate, que sin embargo no llegó.

Los reds, que al inicio de la séptima jornada eran líderes del campeonato, caen ahora a la sexta posición con 15 puntos, a cuatro del líder Arsenal (19), que recibe este domingo al Crystal Palace.