Liverpool confía en la mística de Anfield para remontarle al PSG

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El Liverpool tiene una montaña que escalar para destronar al vigente campeón, el París Saint-Germain, de la Champions League, pero confía en que el factor Anfield para remontar dos goles en la vuelta de cuartos el martes y renacer en una temporada más que decepcionante.

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Coronados campeones de Inglaterra hace menos de un año, los Reds son quintos en la Premier League.

Decepcionantes también en Copa y Copa de la Liga, la Champions representa su última oportunidad de ganar un título, pero es una apuesta complicada después de que el equipo fuera superado por 2-0 en la ida de su eliminatoria de cuartos en el Parque de los Príncipes.

Seis veces campeón de Europa, el Liverpool sigue con vida en la competición gracias a la falta de puntería del PSG y ahora se aferra a la mística de su estadio para renacer.

Tomorrow ⏳ #UCL pic.twitter.com/UFXTjadTvL — Liverpool FC (@LFC) April 13, 2026

"Depende de nosotros estar en la mejor forma posible para hacer que el martes sea una noche especial" dijo el capitán Virgil van Dijk.

El neerlandés formó parte del equipo que venció al Barcelona de Lionel Messi por 4-0 en 2019, remontando un 3-0 en contra de la ida en las semifinales, camino del último título de la Liga de Campeones del Liverpool.

Salvo una remontada milagrosa, el martes podría ser el capítulo final en la Champions para las últimas figuras que sobreviven de aquel equipo de Klopp. Salah y Robertson han confirmado que dejarán Anfield al final de la temporada.