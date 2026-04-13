Barcelona se encomienda a Lamine para remontar al Atlético

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Obligado a remontar un 2-0 en contra, el Barcelona mira con esperanza a su joven astro Lamine Yamal de cara a la vuelta de cuartos de final de Champions el martes contra el Atlético de Madrid.

Los goles del argentino Julián Álvarez y del noruego Alexander Sortloth dieron una victoria al Atlético que el Barsa espera poder revertir en el Metropolitano.

"Lo dejaremos todo por este escudo", dijjo Lamine, cuya magia tendrá que aparecer en Madrid como apareció el sábado en el derbi de LaLiga contra el Espanyol.

El joven delantero azulgrana dio dos asistencias, marcó el tercer gol e inició la jugada del cuarto en el contundente triunfo 4-1 sobre los pericos, en el que fue elegido como el mejor jugador del encuentro.

La victoria no sólo asestó un golpe casi definitivo al campeonato español, que el Barsa está cerca de revalidar, sino que aumentó la moral de los hinchas y del equipo.

Los aficionados barcelonistas acabaron despidiendo a su equipo con gritos de "¡Sí se puede!" de cara al encuentro contra el Atlético en el que esperan de nuevo la magia de Lamine.

Rival complicado

En sus últimas diez visitas al feudo rojiblanco, el Barsa ha ganado en siete ocasiones, las cinco últimas de forma consecutiva.

¡Los convocados para viajar a Madrid! ✈️ pic.twitter.com/9qdWb8qUhm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026

A favor del Atlético figura que los colchoneros no han perdido el partido en casa en ninguna de las 20 eliminatorias europeas que han jugado con Diego Pablo Simeone al frente del equipo.

El Atlético suele tener, además, bien controlado a Lamine con lo que el joven delantero azulgrana sólo ha podido marcarle un gol en diez encuentros. El Barsa, no obstante, confía en sus posibilidades.