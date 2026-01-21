Sólidos arriba: Liverpool golea de visita al Marsella y piensa en el boleto a octavos

Los reds se olvidan del mal momento en Premier y se recuperan en la Champions.
OTRAS NOTICIAS: ¡Remontada culé! Barcelona gana en Praga y sueña con los octavos de final
Liverpool cumplió los pronósticos y se llevó la victoria en su visita al Marsella (3-0), sumando tres puntos que deja al campeón inglés muy cerca de la clasificación directa para los octavos de final de la Liga de Campeones.
Frente a un rival muy errático en los pases, el Liverpool acabó marcando la diferencia en un tiro libre del húngaro Dominic Szoboszlai que superó al portero argentino Gerónimo Rulli (minuto 45+1).
En la segunda parte, el Marsella apretó y Mason Greenwood casi logra el empate, pero se estrelló ante el portero brasileño Alisson (52).Pero el intento de reacción del Marsella se acabó cuando encajó el segundo tanto, un desafrotunado autogol de Rulli (72).
Y ya en el descuento, el neerlandés Cody Gakpo, que acababa de sustituir a Ekitié, redondeó la victoria inglesa con el tercer tanto (90+3).
El equipo que "nunca camina solo" es cuarto y suma 15 puntos, antes de jugar contra el Qarabag la próxima semana en Anfield, en la última jornada de la fase de liga de la Champions, en donde un triunfo los haría avanzar directo e incluso podría servirles un empate, aunque ahí ya entrarían otros resultados.