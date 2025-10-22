Liverpool recupera la sonrisa con una goleada en Alemania

-

Después de cuatro partidos seguidos perdiendo, el Liverpool reaccionó con una crucial victoria por 1-5 en su visita al Eintracht Frankfurt, este miércoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones.

Uno de los reveses de la mala racha de los Reds había sido en Champions, por 1-0 en Turquía ante el Galatasaray, por lo que los hombres de Arne Slot necesitaban la victoria para no complicarse.

Durante unos instantes, el Liverpool se temió un nuevo desastre, cuando el Eintracht se adelantó en el minuto 26 con un tiro cruzado en el área del danés Rasmus Nissen Kristensen.

El francés Hugo Ekitiké igualó en el 34 al culminar con éxito un cara a cara ante el arquero local Michael Zetterer, al que batió antes de hacer un gesto de perdón dirigido a los hinchas del Eintracht, donde jugó la pasada temporada.

El Liverpool se puso por delante en el 39, cuando el neerlandés Van Dijk cabeceó a la red, antes de que el francés Ibrahima Konaté dejara el camino allanado antes del descanso al firmar el tercero en el 44.

Dominio red total

La cuenta se amplió en el 65, cuando el también neerlandés Cody Gakpo empujó un pase de la muerte de Florian Wirtz, antes de que el húngaro Dominik Szoboszlai marcara desde fuera del área en el 70.

La victoria en Alemania da tranquilidad a un Liverpool que ahora tratará de romper la mala racha en la Premier, donde ha perdido sus tres últimos compromisos y donde es tercero antes de visitar el sábado al Brentford.

En la siguiente jornada de Champions, la cuarta, el Liverpool recibirá al Real Madrid en Anfield, el martes 4 de noviembre.