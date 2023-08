Exbailarinas demandan a cantante por acoso sexual y "encarcelamiento"

-

Tres de las exbailarinas de la cantante Lizzo la demandaron por malas condiciones laborales.

Tres de las bailarinas de la cantante Lizzo que trabajaron con su compañía durante el 2021 y 2023 tuvieron que renunciar por circunstancias insoportables o las despidieron de forma injustificada, ante esto llenaron una demanda.

El portal TMZ recuperó los nombres de las bailarinas, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodriguez, quienes conocieron a la cantante por el reality "Watch Out for the Big Grrrls". Cuentan que desde que comenzaron a trabajar con la cantante sufrieron acoso sexual, encarcelamiento y desventajas económicas.

Las acusaciones parecen dirigidas hacia la cantante y otros miembros de su equipo, específicamente por mantenerlas como rehenes en varias ocasiones.

Cuentan que las obligaron a atender shows de desnudos en Amsterdam y en Paris, a pesar de explicar su descontento ante la situación. Además, Lizzo podría haber obligado a las bailarinas a interactuar forzosamente con las artistas de estos shows, ellas cuentan que se sentían obligadas para mantener su trabajo.

Entre otras acusaciones se explica que que la cantante amenazaba constantemente a las bailarines de despedirlas si no mantenían el ritmo de trabajo, haciéndolas bailar intensamente por horas, una cuenta que llegó a orinarse en el escenario por estar aterrada de pedir un descanso.

*Con información de TMZ