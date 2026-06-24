El llamado de médico guatemalteco por casos de Covid-19

Más de 100 casos se han registrado en los últimos días, por lo que el galeno alerta sobre los síntomas.
OTRAS NOTICIAS: Se registran 132 casos de covid en el Hospital San Juan de Dios
Ante los recientes casos de Covid-19 detectados en Guatemala, el pediatra y especialista en infecciones respiratorias, Alejandro de Léon, afirmó haber atendido ya a cuatro menores con el virus.
"Todos los pacientes se muestran estables y asintomáticos", aclaró el médico.
De igual manera, De Léon hace un llamado para atender de inmediato síntomas como problemas respiratorios, congestión nasal, fiebre, tos, dolor de cuerpo y dolor general, para así evitar que el virus se propague.
El especialista recalca que pese a que puede tratarse de un pequeño brote, no hay que alarmarse.
Más de 100 casos confirmados
Recientemente, el Hospital San Juan de Dios informó sobre el registro de 132 casos, entre pacientes y personal del nosocomio.
Sin embargo, hicieron la aclaración que los afectados manifiestan síntomas leves, sin complicaciones.
La variante detectada fue Omicron, la cual no representa mayor riesgo para la población.
Las autoridades de Salud mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica necesarias y medidas de prevención, para garantizar el control y el cuidado del virus.