Se registran 132 casos de covid en el Hospital San Juan de Dios

La variante de Covid que está afectando a las personas es la "Ómicron", según los análisis del Laboratorio Nacional.
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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó mediante un comunicado que en el Hospital General San Juan de Dios se registran 132 casos de Covid-19, entre pacientes y personal del centro asistencial; la mayoría de personas afectadas presentan síntomas leves, sin complicaciones asociadas.
Los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Salud indican que los casos corresponden a la variante "Ómicron", la cual no representa un riesgo mayor para la población, detalla el comunicado.
La cartera de Salud mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica necesarias y medidas de prevención para garantizar el control y el cuidado de la salud de las personas.
"Se recuerda a la población que las enfermedades respiratorias estacionales no limitan al Covid-19, por ello se recomienda mantener medidas preventivas como el lavado de manos, uso de mascarilla en caso de presentar síntomas y evitar compartir objetos personales", indica el Ministerio de Salud en el documento.