Se registran 132 casos de covid en el Hospital San Juan de Dios

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La variante de Covid que está afectando a las personas es la "Ómicron", según los análisis del Laboratorio Nacional.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó mediante un comunicado que en el Hospital General San Juan de Dios se registran 132 casos de Covid-19, entre pacientes y personal del centro asistencial; la mayoría de personas afectadas presentan síntomas leves, sin complicaciones asociadas.

Los análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Salud indican que los casos corresponden a la variante "Ómicron", la cual no representa un riesgo mayor para la población, detalla el comunicado.

En el Hospital General San Juan de Dios se han registrado más de cien casos de covid-19 entre paientes y personal del hospital. (Foto: Archivo)

La cartera de Salud mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica necesarias y medidas de prevención para garantizar el control y el cuidado de la salud de las personas.

"Se recuerda a la población que las enfermedades respiratorias estacionales no limitan al Covid-19, por ello se recomienda mantener medidas preventivas como el lavado de manos, uso de mascarilla en caso de presentar síntomas y evitar compartir objetos personales", indica el Ministerio de Salud en el documento.