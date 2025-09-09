Cambiar las llantas de tu vehículo a tiempo es seguridad vial esencial

-

Un experto con 50 años de experiencia revela por qué cambiar tus llantas a tiempo es vital para tu seguridad y la de tu familia

En el correcto desplazamiento de todo tipo de vehículo terrestre incide el estado de los neumáticos, pues es la primera línea de contacto entre el automotor y la carretera.

Carlos Ríos Baten, de 73 años, ha laborado durante más de medio siglo en negocios dedicados a la venta de llantas. Desde los 17 años, cuando comenzó como aprendiz, supo la relevancia de estas piezas.

Los neumáticos usados o lisos representan peligro. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Actualmente, con 50 años de experiencia, resalta un mensaje que puede salvar vidas: "Cambiar las llantas a tiempo es una decisión de seguridad, no solo de mantenimiento".

El especialista explica que el momento adecuado para cambiar las llantas depende del uso que tengan. En algunos casos, el desgaste puede presentarse después de 3 mil kilómetros. Todo está condicionado al control que el propietario lleve sobre el estado de las mismas.

Las llantas nuevas deben calibrarse para darle estabilidad al vehículo. (Foto: Rudy López/Colaborador)

El mayor peligro es transitar con llantas lisas. "Pierden tracción y lo peor es que pueden explotar en plena marcha, ocasionando accidentes graves", advierte Ríos.

Por ello, insiste en que el conductor no debe esperar a que el caucho muestre daños evidentes para tomar medidas, sino realizar revisiones periódicas que aseguren su buen estado.

Respecto a los costos, señala que existe una amplia gama de precios según medidas y marcas: desde Q300 o Q400 por llanta, hasta opciones de mayor calidad que alcanzan los Q1,000.

Es esencial siempre revisar para evitar inconvenientes en la carretera. (Foto: Rudy López/Colaborador)

Aunque el gasto pueda parecer elevado, esto es una inversión en seguridad, pues elegir llantas adecuadas, recomendadas por el fabricante, garantiza confianza al volante.

La experiencia de Baten resume una lección clara: conducir con llantas en buen estado no es un lujo, es una obligación. Revisarlas y cambiarlas a tiempo puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y una tragedia en carretera.

Pasos para cambiar una llanta