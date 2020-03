Covid-19: El llanto de un enfermero al no poder abrazar a su hijo

Un enfermero que atiende a pacientes con Covid-19 rompió en llanto al no poder abrazar a su pequeño hijo cuando llegó a su casa.

El conmovedor momento quedó grabado en un video que circula en las redes sociales donde se ha vuelto viral.

En las imágenes, publicadas por NowThis News, se observa cómo el pequeño niño está feliz de ver regresar a su padre y corre a abrazarlo.

Al ver que se acerca corriendo, el hombre le dice: "No, no", y le hace señas con las manos, pues aún lleva su uniforme de trabajo y no quiere contaminarlo. Entonces el pequeño se detiene sin entender qué sucede.

De inmediato, el enfermero se arrodilla y comienza a llorar desconsolado, mientras su pequeño hijo lo observa sin saber qué hacer.

Naser Ali Al-Shahrani, a nurse in Riyadh, broke down after having to refuse a hug from his young son running to greet him after his shift at the hospital. Saudi Arabia reported 1,012 COVID-19 cases with three deaths as of March 26 pic.twitter.com/dc2nuBL3DJ — NowThis (@nowthisnews) March 27, 2020

De acuerdo con NowThis News, el hecho ocurrió este viernes en Arabia Saudita, donde se han reportado poco más de mil casos de Covid-19, y 19 fallecimientos.