Llega deportado a Guatemala y es detenido por asesinato

  • Por Susana Manai
10 de agosto de 2025, 18:29
El capturado tenía dos órdenes de captura emitidas por el juzgado de Suchitepéquez. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido cuenta con dos órdenes de captura vigentes. 

Denis "N", de 38 años, fue detenido en las oficinas de Migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca tras llegar en un vuelo de deportados.

Durante el proceso migratorio se confirmó que cuenta con dos órdenes de captura vigentes. 

(Foto: PNC)
Las órdenes, emitidas por juzgados del departamento de Suchitepéquez, corresponden a los delitos de asesinato, fechada el 16 de diciembre de 2024, y violencia contra la mujer, con fecha del 14 de junio de 2021. 

(Foto: PNC)
La detención se realizó por medio de la coordinación entre la División de Seguridad y la Alianza para la Captura de Fugitivos (SAFE-DEIC).

Por ahora Denis fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso legal que enfrenta.

