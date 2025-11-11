Llega "Los Tigres del Mundo: El norte más allá de las fronteras"

-

La banda busca inspirar a nuevas generaciones con su documental.

La agrupación mexicana de música norteña se presentó en Las Vegas para revelarle al mundo su nuevo proyecto fuera de la música.

Los Tigres del Mundo: El norte más allá de las fronteras es el documental con el que los integrantes de la banda darán voz a los migrantes.

Los Tigres del Norte presentaron su documental en Las Vegas durante la semana de los Latin Grammys. (Foto: X)

La disquera Fono y Los Tigres del Norte presentaron el metraje por primera vez en una proyección exclusiva en House of Blues, Nevada, durante la semana de los Latin Grammys.

"Esta película es muy especial porque muestra una parte de lo que somos, de cómo la gente nos ve y de lo que representamos", comentan los integrantes con orgullo.

La película recorre momentos clave de la trayectoria musical de la banda. (Foto: X)

"Ojalá llegue al corazón de quienes lo vean, sobre todo a las nuevas generaciones. Esperamos que tenga un gran impacto y que la gente lo disfrute tanto como nosotros", añade la banda.

Los Tigres del Norte

Fundada en 1968, es una de las bandas más populares de México. Con alrededor de 80 discos grabados, es la única agrupación que ha logrado ganar 6 premios Grammy y 12 Grammy Latino, lo que demuestra que su música ha superado fronteras.

El documental ya está disponible en el canal de YouTube del grupo. (Foto: X)

Más allá de las fronteras

El filme reúne testimonios de distintas celebridades que reflexionan sobre el impacto de Los Tigres del Norte y cómo su música ha retratado temas como la migración, el amor, la injusticia y la esperanza.

Además, repasa momentos clave de su carrera, da voz a artistas jóvenes y ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube del grupo.