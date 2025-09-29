María Marta Castañeda llega a tribunales para seguir con audiencia

María Marta Castañeda llega a tribunales para tercera audiencia, el cual está bajo reserva judicial,
Marta María Castañeda, esposa de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "el Lobo", fue trasladada este lunes 29 de septiembre al Organismo Judicial para comparecer a su tercera audiencia, en el marco de un proceso que se desarrolla bajo reserva judicial.
La diligencia se desarrolla en el juzgado de Mayor Riego "A" en la Torre de Tribunales, y desde que se inició no permitió el ingreso de medios ni divulgar detalles del caso. En dicha sala comparte audiencia con tres presuntos pandilleros, implicados en el mismo proceso penal.
Castañeda fue detenida el pasado 27 de agosto por la Fiscalía contra las Extorsiones, acusada de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita.
De momento, se tiene conocimiento que Castañeda no enfrenta cargos formales y el motivo de su detención judicial no ha sido confirmado públicamente. Incluso, en sus llegadas, evita brindar información del caso.
Será hasta que se levante la reserva que se podrá conocer, si debe o no enfrentar cargos o se le solicitarán medidas de coerción adicionales.
En otras ocasiones y durante breves intercambios con la prensa, negó conocer a la exfiscal Miriam Reguero, mencionada en relación con el caso y afirmó: "No sé quién es esa señora, ni idea".
También respondió a versiones que la vinculan sentimentalmente con un presunto líder del crimen organizado conocido como alias "el Lobo": "Eso es otra cosa. Nuestra vida personal no tiene que ver con lo que él es ni con otros casos", aseguró.
En cuanto al caso de Byron Lima, al que también ha sido vinculada en el pasado, dijo que "eso es cosa del pasado".
Otros expedientes
Sin embargo, el parte policial detalla que Castañeda tiene dos órdenes de captura adicionales. Una fue emitida por rebeldía, también por el Juzgado de Mayor Riesgo "A". La tercera, con antecedentes desde 2013, está vinculada a un caso en Jutiapa por estafa especial, defraudación tributaria y lavado de dinero u otros activos.