Llegaron en un vuelo de deportados y los capturan

Dos guatemaltecos fueron capturados por la PNC, a su llegada en un vuelo de deportados.
OTRAS NOTICIAS: Continúa el despliegue policial en El Gallito
Señalado de asesinato, asociación ilícita y otros delitos, un guatemalteco que regresó al país después de haber sido deportado de Estados Unidos fue capturado en la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Se trata de Fredy Amado Martínez Barrios, de 34 años, quien tenía orden de detención desde 2013. Un juzgado de Escuintla pidió su arresto desde aquel entonces, por actos que también incluyen tenencia ilegal de municiones y transporte y/o traslado ilegal de armas de fuego.
El hombre quedó a disposición de un juez, tras haber sido llevado a la Torre de Tribunales, en la zona 1 capitalina.
Hacia ese mismo lugar fue conducido otro connacional que fue deportado y a quien únicamente se le identificó como Diego "N".
Él era requerido por un juzgado desde 2012, por el delito de negación de asistencia económica.