Llegó el 88 aniversario de "Blanca Nieves y los siete enanos"

La cinta de Disney marcó un antes y un después en el cine animado.
El primer largometraje de animación producido por Walt Disney revolucionó la industria del cine y hoy cumple 88 años.
Blanca Nieves y los siete enanos se estrenó el 21 de diciembre de 1937 y fue proyectada por primera vez en el Carthay Circle Theatre de Hollywood.
El proyecto fue trabajado durante dos años y tuvo una inversión aproximada de Q8 millones. La película combinó fantasía, romance y técnica para convertirse en el clásico que es en la actualidad.
Además, el cuidado a los detalles la convierte en un proyecto adelantado a su época, debido a que se implementó la sincronización de voz con labios animados y efectos de sonido como el del eco en el pozo de los deseos.
Bajo la supervisión de David Hand, la visión de Walt Disney y un equipo de más de sesenta artistas y técnicos hizo posible el resultado. Con 80 minutos de duración, la cinta es imprescindible para disfrutar en familia.