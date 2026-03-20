Llegó a su casa pidiendo ayuda luego de que lo atacaran con arma de fuego

El hombre logró llegar a su domicilio para pedir auxilio a sus familiares.
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Un hombre de 22 años llegó a su casa pidiendo ayuda a su familia luego de haber sido atacado en el estómago con un arma de fuego. Esto suceió en el sector de Las Cruces del municipio de San Bernandino, en Suchitepéquez
Bomberos Voluntarios realizaron el encuentro de Neftali Saput Rosario, quien tenía una herida de arma de fuego en el abdomen por lo que de inmediato se trasladó a la emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango para su atención medica.
Según la familia el ataque sucedió en una cosecha de limón que se encuentra cerca de su casa y que al sentir el dolor de estomago, apresuró el paso para pedir auxilio. Al llegar, los familiares alertaron a los socorristas pero debido a la distancia decidieron subirlo a un vehículo y acercarlo a la ambulancia que ya se encontraba de camino.
El hombre quedó internado debido a que la bala lesionó órganos vitales, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para establecerlo y salvarle la vida.