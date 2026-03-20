Localizan fusiles y municiones dentro de un vehículo

En menos de una semana, las autoridades han incautado 16 fusiles en el departamento de San Marcos
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Las fuerzas de seguridad localizaron en la aldea San Juan Meléndrez, Catarina, en el departamento de San Marcos, un picop con armamento y municiones.
Luego de varios operativos, la Policía Nacional Civil y Ejercito de Guatemala, dieron con el paradero de un vehículo que estaba estacionado y en el cual encontraron las armas.
Al realizar la revisión se contabilizaron 4 fusiles, 23 cargadores y 595 municiones de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad.
Los hallazgos de la semana en este departamento
Según las autoridades, en menos de una semana se han incautado 16 fusiles en San Marcos, en cumplimiento del Estado de Prevención.
Las armas decomisadas son de diferentes marcas, modelos y calibres y han servido para fortalecer las investigaciones en curso.