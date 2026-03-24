¡Llegó Messi! Argentina completa su equipo para amistosos en La Bombonera

La selección de Argentina ya comienza a tomar forma en casa. Este martes, Lionel Messi arribó al país proveniente de Florida para sumarse a la concentración de la albiceleste, que se alista para disputar los amistosos de la fecha FIFA ante Mauritania y Zambia, compromisos que marcarán el cierre de su etapa de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
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El capitán argentino se trasladó de inmediato al predio de la Asociación del Futbol Argentino, donde ya se encuentra trabajando bajo las órdenes del técnico Lionel Scaloni. Messi llega en un momento positivo desde lo físico, luego de disputar los 90 minutos el pasado sábado en la victoria 3-2 del Inter Miami frente al New York City.
Junto al astro rosarino también se incorporaron varios campeones del mundo como Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Gerónimo Rulli, quienes ya se encuentran enfocados en los trabajos previos al primer compromiso ante Mauritania, que se disputará en La Bombonera.
El combinado argentino ya completó su primera sesión de entrenamiento de la semana en el predio de Ezeiza, donde Scaloni comienza a pensar el equipo que afrontará estos encuentros, aunque no contará con Gonzalo Montiel ni Leonardo Balerdi, ambos descartados por lesión muscular.