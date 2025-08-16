Llegó de "visita" a Pavón y terminó capturada

Lo que sería un día de visita normal, terminó en captura.
Una mujer ingresó como visitante a la Granja de Rehabilitación Penal "Pavón", Fraijanes.
Minutos después, agentes de la comisaría 13 lograron su captura, esto como resultado de los operativos preventivos implementados en la entrada al referido centro carcelario.
La Policía Nacional Civil (PNC) identificó a la mujer como María Izabel Jiménez Palencia de Morán, de 43 años.
Según las autoridades, la capturada tenia una orden de aprehensión por lavado de dinero, la cual fue girada en un juzgado de Guatemala, el 8 de agosto.
La detenida no cuenta con antecedentes.
*Con información de Armando Solórzano