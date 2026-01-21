Cámara de vigilancia graba ataque armado en la zona 1 (Video)

-

La cámara de vigilancia muestra el momento en el que dos hombres a bordo de una motocicleta huyen de agentes de la PNC.

La noche del martes 20 de enero se reportó un incidente armado que fue captado por una cámara de vigilancia en la zona 1 capitalina.

Dos sujetos que se trasladaban en motocicleta eran perseguidos por dos autopatrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en la 15 avenida y 3a. calle de la zona zona 1.

De acuerdo con una fuente, la PNC tenía un puesto de registro donde se le hizo alto a los tripulantes de la motocicleta, sin embargo estos no se detuvieron e inició la persecución

Tras la reacción de la PNC los dos hombres que viajaban en la motocicleta resultaron heridos y fueron trasladados hacia el Hospital San Juan de Dios.

Se trata de Edwin Sanchez de 58 años y de Carlos Lopez de 20 años. Ambos fueron trasladados bajo el resguardo de un fuerte contingente de la PNC.

Otro ataque en zona 1

En otro hecho, en la 8va. calle y 1a. avenida de la zona 1, se reportó otro ataque armado.

Según testigos, dos hombres en motocicleta transitaban en contra de la vía, dispararon y luego huyeron hacia el periférico, mientras eran perseguidos por la PNC.

Los dos heridos fueron trasladados a un centro asistencial. (Foto: CMV)