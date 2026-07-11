Prevén lluvias y tormentas eléctricas para este domingo en el país

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La inestabilidad atmosférica propiciará un domingo nublado y con lluvias dispersas en que no se descarta actividad eléctrica.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó sobre las condiciones climáticas que se esperan para este domingo 12 de julio en Guatemala, luego de las fuertes lluvias registradas en el territorio nacional.

La mañana del domingo se tendrá bastante neblina además de vientos moderados en sectores montañosos del Altiplano Central y Calles del Oriente.

También por la tarde ingresará mayor humedad causando que se generen lluvias dispersas, incluso con actividad eléctrica en gran parte del país.

CONDICIONES ATMOSFÉRICAS PARA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2026#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV #ClimaGT pic.twitter.com/gPVUd0dTWG — INSIVUMEH (@insivumehgt) July 11, 2026

Los sectores con mayor presencia de lluvias será regiones de Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta, Altiplano Central y Valles de Oriente.

Por otro lado, en sectores montañosos se prevé tormentas fuertes.

Estas condiciones podrán provocar la crecida de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica y daños a la red vial.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) recomienda evitar cruzar ríos, conducir con precaución, redoblar las precauciones y reportar ante cualquier situación de emergencia.