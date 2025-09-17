Versión Impresa
Lloviznas al amanecer: así estará el clima este jueves 18 de septiembre

  • Por Jessica González
17 de septiembre de 2025, 15:24
La llovizna caerá desde tempranas horas. (Foto: Shutterstock)

Para este jueves se esperan lloviznas desde el amanecer.

Debido al paso de una onda del este, el ambiente estará húmedo y lluvioso este jueves 18 de septiembre.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), durante el amanecer se presentarán nublados y lloviznas.

El cielo nublado se alternará con períodos temporales de sol.

Durante la tarde y noche se generalizarán los nublados, debido al calentamiento diurno se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvia se darán del sur al centro del país y en algunas zonas del norte.

