Las dos mujeres que atacaron a una joven de 22 años con piedras y tubos

  • Por Jessica González
17 de septiembre de 2025, 14:59
Las mujeres atacaron a su víctima con piedras y tubos. (Foto: Shutterstock)

La joven resultó gravemente herida, por lo que fue llevada a un hospital.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura de dos mujeres señaladas de atacar con piedras y tubos a una joven de 22 años.

El hecho ocurrió en la aldea Palín de Jocote, Escuintla.

Según agentes de SGAIA y de la División de Información Policial (DIP), las detenidas fueron identificadas como Timotea "N", de 52 años, y Evelyn "N", de 26 años.

(Foto: PNC)
De acuerdo a las autoridades, las mujeres agredieron con piedras y tubos a otra mujer de 22 años, en dicha aldea, quien que fue traslada a un hospital.

Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque, pero las autoridades investigan el caso.

