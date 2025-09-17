Las dos mujeres que atacaron a una joven de 22 años con piedras y tubos

La joven resultó gravemente herida, por lo que fue llevada a un hospital.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura de dos mujeres señaladas de atacar con piedras y tubos a una joven de 22 años.
El hecho ocurrió en la aldea Palín de Jocote, Escuintla.
Según agentes de SGAIA y de la División de Información Policial (DIP), las detenidas fueron identificadas como Timotea "N", de 52 años, y Evelyn "N", de 26 años.
De acuerdo a las autoridades, las mujeres agredieron con piedras y tubos a otra mujer de 22 años, en dicha aldea, quien que fue traslada a un hospital.
Hasta ahora se desconocen los motivos del ataque, pero las autoridades investigan el caso.