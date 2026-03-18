Fuerte viento y lloviznas se esperan para este jueves 19 de marzo

Por la noche se prevé que las temperaturas bajen y el viento se fortalezca.
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Abundante nubosidad se espera para este jueves 19 de marzo. También se prevén lluvias del norte al centro del país.
Por el contrario, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el cielo estará despejado hacia el sur y habrá poca presencia de nubes.
En horas de la tarde y parte de la noche habrá lluvias acompañadas de actividad eléctrica en Bocacosta.
Se espera frío y fuerte viento en Occidente, Altiplano Central y algunos sectores de Franja Transversal del Norte.
Autoridades piden precaución por las lluvias pronosticadas, ya que pueden ocasionar crecida de ríos.