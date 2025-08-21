Versión Impresa
Lluvia en Escuintla: correntadas arrastran vehículos (video)

  • Por Susana Manai
21 de agosto de 2025, 06:56
Los reportes iniciaron alrededor de las 23:00 horas y fueron documentados en videos que circularon en redes sociales. (Imagen: captura de pantalla)

Lluvias provocan correntadas en Escuintla y pequeños derrumbes en Carretera a El Salvador.

Durante la noche del miércoles 20 de agosto se registraron lluvias en el departamento de Escuintla, lo que provocó correntadas en distintos sectores.

En varios videos que circularon en redes sociales se observa cómo la fuerza del agua desplazó vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. 

En otro sector

También, automovilistas que transitaban por la carretera hacia El Salvador informaron sobre la presencia de pequeños derrumbes en el libramiento de Cuilapa, Santa Rosa.

Ante la situación, Bomberos Voluntarios de la 24 compañía efectuaron un recorrido en el lugar. 

Hasta el momento, no se reportn bloqueos en el tránsito vehicular. Sin embargo, las autoridades mantienen monitoreo en los puntos de riesgo debido a la continuidad de las lluvias.

  • Últimas noticias de Guatemala

