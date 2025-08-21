Lluvia en Escuintla: correntadas arrastran vehículos (video)

-

Lluvias provocan correntadas en Escuintla y pequeños derrumbes en Carretera a El Salvador.

Durante la noche del miércoles 20 de agosto se registraron lluvias en el departamento de Escuintla, lo que provocó correntadas en distintos sectores.

En varios videos que circularon en redes sociales se observa cómo la fuerza del agua desplazó vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.

#ALERTA: Está noche se registran fuertes correntadas en la ciudad de Escuintla.#StarNews#InformaciónImprescindible pic.twitter.com/SGDPrM5a5o — StarNews Noticias (@StarNewsNoti) August 21, 2025

En otro sector

También, automovilistas que transitaban por la carretera hacia El Salvador informaron sobre la presencia de pequeños derrumbes en el libramiento de Cuilapa, Santa Rosa.

Ante la situación, Bomberos Voluntarios de la 24 compañía efectuaron un recorrido en el lugar.

Por la presencia de fuertes lluvias en el sector de carretera hacia el Salvador, automovilistas informaron sobre pequeños derrumbes sobre el libramiento Cuilapa Santa Rosa.



Se recorrió para verificar los daños sobre la carretera.



Hasta el momento, sin daños reportados. pic.twitter.com/dlDkX6S6k9 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) August 21, 2025

Hasta el momento, no se reportn bloqueos en el tránsito vehicular. Sin embargo, las autoridades mantienen monitoreo en los puntos de riesgo debido a la continuidad de las lluvias.

