Lluvia en Escuintla: correntadas arrastran vehículos (video)

Lluvias provocan correntadas en Escuintla y pequeños derrumbes en Carretera a El Salvador.
Durante la noche del miércoles 20 de agosto se registraron lluvias en el departamento de Escuintla, lo que provocó correntadas en distintos sectores.
En varios videos que circularon en redes sociales se observa cómo la fuerza del agua desplazó vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública.
También, automovilistas que transitaban por la carretera hacia El Salvador informaron sobre la presencia de pequeños derrumbes en el libramiento de Cuilapa, Santa Rosa.
Ante la situación, Bomberos Voluntarios de la 24 compañía efectuaron un recorrido en el lugar.
Hasta el momento, no se reportn bloqueos en el tránsito vehicular. Sin embargo, las autoridades mantienen monitoreo en los puntos de riesgo debido a la continuidad de las lluvias.
