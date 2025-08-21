Ligan a proceso a detenida por el hallazgo de restos humanos en una vivienda

La mujer es señalada de asesinar a una persona de la tercera edad, quien le alquilaba el segundo nivel de su domicilio.
TE PUEDE INTERESAR: Casa del Terror: encuentran restos humanos en una habitación
Este miércoles se llevó a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Mixco, la audiencia de primera declaración de Ingrid Karina Morales Toscano de 40 años.
Sin embargo, no hubo acceso a la prensa, debido a que el caso se encuentra en reserva, según indicaron las autoridades.
Posteriormente se conoció que la capturada fue ligada a proceso por el delito de asesinato y su siguiente audiencia se realizará el 5 de diciembre del presente año.
Morales Toscano es señalada de haber cometido el crimen de Santiago Guzmán Godínez, de 74 años, en El Milagro zona 6 de Mixco.
El caso
El recién pasado 19 de agosto fueron localizados restos humanos en el interior de una vivienda ubicada en la colonia El Milagro, zona 6 de Mixco, confirmaron los Bomberos Municipales de Mixco.
Según los socorristas, la víctima presentaba señales de violencia física y heridas causadas por arma blanca.
El caso empezó un día antes, cuando los Bomberos Municipales de Mixco localizaron prendas con manchas de sangre en las cercanías del sector.