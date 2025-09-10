Lluvias y actividad eléctrica: así estará el clima este jueves 11 de septiembre

¡Sal abrigado! Para este jueves se esperan lluvias y fuerte viento.
Para este jueves 11 de septiembre se esperan fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Esto debido al ingreso de humedad en ambos litorales del país.
Según expertos, por la mañana habrá un ambiente cálido, húmedo e inestable.
Sin embargo, la tarde estará medio nublada y se esperan fuertes lluvias en la Bocacosta, Occidente y Sur de país.
Si andarás fuera, no olvides tu paraguas y evita transitar por sectores de riesgo.