Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Lluvias y actividad eléctrica: así estará el clima este jueves 11 de septiembre

  • Por Jessica González
10 de septiembre de 2025, 15:34
¡Prepárate! La tarde será lluviosa. (Foto: Pexels)

¡Prepárate! La tarde será lluviosa. (Foto: Pexels)

¡Sal abrigado! Para este jueves se esperan lluvias y fuerte viento.

OTRAS NOTICIAS: Fingen tener el auto descompuesto e ingresan a robar a vivienda en zona 11 (video)

Para este jueves 11 de septiembre se esperan fuertes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Esto debido al ingreso de humedad en ambos litorales del país.

Según expertos, por la mañana habrá un ambiente cálido, húmedo e inestable.

Sin embargo, la tarde estará medio nublada y se esperan fuertes lluvias en la Bocacosta, Occidente y Sur de país.

Si andarás fuera, no olvides tu paraguas y evita transitar por sectores de riesgo.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar