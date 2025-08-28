Lluvias con actividad eléctrica: así estará el clima este viernes 29 de agosto

Las lluvias pueden ser de corta duración, pero fuertes.
Para este último viernes de agosto se espera un ambiente cálido por la mañana.
Pero por la tarde y noche, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre las regiones de Occidente Bocacosta, Altiplano Central y con menor fuerza en la Franja transversal del Norte.
Esto debido al paso de la onda número 26.
Autoridades afirman que las condiciones atmosféricas pueden promover tormentas locales con abundante lluvia y vientos fuertes.
Si piensa salir de casa, no olvides protegerte, llevar paraguas y evitar las zonas de riesgo.