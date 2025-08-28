¿Carros chocones? La pelea de conductores que se hizo viral en zona 12 (videos)

Los conductores perdieron el control y la pelea de "autos" en plena zona 12 se hizo viral.
Dos conductores protagonizaron una inusual pelea en la Avenida Petapa de la zona 12.
Varias imágenes han circulado en redes sociales y muestran cómo los dos conductores comenzaron a "pegarse" y "chocarse" entre sí, con el fin de obstaculizarse el paso.
Hasta ahora se desconoce cómo empezó la discusión, pero según se ve en los videos, ninguno de los dos conductores quiso ceder.
Mira aquí:
Este otro video muestra cómo sigue el enfrentamiento, el carro rojo arrastra al gris hasta dejarlo a medio camino.
Sin embargo, el conductor del auto gris retoma el camino e insiste en perseguirlo. Se desconoce el desenlace de la pelea.