Lluvias generan tránsito lento en distintos puntos de la ciudad este miércoles

Autoridades recomiendan precaución a los conductores debido al asfalto mojado.

Desde la madrugada de este miércoles 1 de octubre, las lluvias registradas en la capital generaron afluencia vehicular en distintos sectores de la ciudad.

Videos compartidos por usuarios muestran complicaciones en el tránsito, principalmente en el área de El Trébol zona 11, Villa Nueva, Calzada Aguilar Bátres, Mixco y Calzada San Juan.

Se reporta asfalto mojado y tránsito detenido sobre la calzada San Juan. (Foto: cortesía)

En cuando a la Avenida Hincapié, Boca del Monte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales no reportan obstáculos en la vía y además se mantiene el tránsito controlado en ambos sentidos.

(Foto: PMT Villa Canales)

Sectores como Villa Nueva, la calzada Aguilar Batres y El Trébol presentan tránsito lento debido a la presencia de lluvia leve.

Precaución leve #Llovizna en la calzada Raúl Aguilar Batres, maneje con precaución #PMTVillaNueva supervisa el sector. pic.twitter.com/Teip5TowaK — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) October 1, 2025

Además, la PMT de Villa Nueva indicó que las condiciones del asfalto mojado han ocasionado percances viales que dificultan la circulación.

Así el panorama vehicular en el km. 11 ruta CA-9 con dirección a la calzada Raúl Aguilar Batres #PMTVillaNueva pic.twitter.com/hOKCWN6cKO — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) October 1, 2025

Usuarios reportan tránsito detenido por más de una hora en un sector de zona 6 de Mixco. (Foto: cortesía)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la presencia de lluvias se debe al paso de una onda del este que continuará en los próximos días, acompañada de nubosidad, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas durante la noche y madrugada.