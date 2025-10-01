Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Lluvias generan tránsito lento en distintos puntos de la ciudad este miércoles

  • Por Susana Manai
01 de octubre de 2025, 07:41
Lluvias en noche y madrugada estarán afectando los próximos días según Insivumeh. (Foto: PMT Villa Nueva)

Lluvias en noche y madrugada estarán afectando los próximos días según Insivumeh. (Foto: PMT Villa Nueva)

Autoridades recomiendan precaución a los conductores debido al asfalto mojado. 

TE PUEDE INTERESAR: Vecinos de San Cristóbal reportan retumbo la noche de este martes 

Desde la madrugada de este miércoles 1 de octubre, las lluvias registradas en la capital generaron afluencia vehicular en distintos sectores de la ciudad.

Videos compartidos por usuarios muestran complicaciones en el tránsito, principalmente en el área de El Trébol zona 11, Villa Nueva, Calzada Aguilar Bátres, Mixco y Calzada San Juan.

Se reporta asfalto mojado y tránsito detenido sobre la calzada San Juan. (Foto: cortesía)
Se reporta asfalto mojado y tránsito detenido sobre la calzada San Juan. (Foto: cortesía)

En cuando a la Avenida Hincapié, Boca del Monte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales no reportan obstáculos en la vía y además se mantiene el tránsito controlado en ambos sentidos.  

(Foto: PMT Villa Canales)
(Foto: PMT Villa Canales)

Sectores como Villa Nueva, la calzada Aguilar Batres y El Trébol presentan tránsito lento debido a la presencia de lluvia leve. 

Además, la PMT de Villa Nueva indicó que las condiciones del asfalto mojado han ocasionado percances viales que dificultan la circulación.  

Usuarios reportan tránsito detenido por más de una hora en un sector de zona 6 de Mixco. (Foto: cortesía)
Usuarios reportan tránsito detenido por más de una hora en un sector de zona 6 de Mixco. (Foto: cortesía)

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), la presencia de lluvias se debe al paso de una onda del este que continuará en los próximos días, acompañada de nubosidad, precipitaciones y posibles tormentas eléctricas durante la noche y madrugada.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar