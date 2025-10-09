Lluvias prolongadas mantienen en alerta a varios departamentos del país

-

Lluvias continúan generando emergencias y afectando a comunidades en todo el país.

Las intensas lluvias que se registran en el departamento de Escuintla en los últimos días han ocasionado nuevas inundaciones en distintas comunidades, según reportes de las autoridades locales.

Uno de los sectores más afectados es Campamento La Barrita, en Puerto San José, donde el río Achiguate se desbordó, causando inundaciones en la zona.

Además, en la comunidad Santa Marta del Mar, en Nueva Concepción, las inundaciones continúan afectando calles y viviendas.

Las autoridades municipales, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), realizan verificaciones en las áreas afectadas y coordinan la asistencia para las familias perjudicadas.

San José, Escuintla, por el desbordamiento del río Achiguate, se registró inundación en la comunidad Campamento La Barrita. (Foto: Conred)

Departamentos más afectados

Según datos de Conred, cinco departamentos se registran como los más afectados por inundaciones durante la temporada de lluvias.

Entre ellos, Alta Verapaz con 111 incidentes, Guatemala con 52, Chiquimula con 49, Suchitepéquez con 40 y Escuintla con 37.

Asimismo, Conred indicó que de abril a la fecha, se han atendido 2,406 emergencias relacionadas con la lluvia, las cuales han afectado a 40,067 personas en todo el territorio nacional.

Ante la posibilidad de que las lluvias continúen, Conred recomienda a la población mantenerse informada por medios oficiales, tener lista la mochila de 72 horas y activar el plan familiar de respuesta.