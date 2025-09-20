Atienden 38 emergencias en carreteras por lluvias durante esta semana

-

Según las autoridades se han atendido 38 emergencias durante la semana del 16 al 19 de septiembre

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reportó la atención de 38 emergencias viales en distintas partes del país durante la semana del 16 al 19 de septiembre, producto de las fuertes lluvias que han afectado las rutas guatemaltecas.

Estos son los nueve departamentos que registran mayores emergencias viales: Quiché, San Marcos, Chiquimula, Huehuetenango, El Progreso, Alta Verapaz, Totonicapán, Sololá y Zacapa.

En estas zonas se realizaron trabajos de remoción de derrumbes, limpieza de árboles caídos y la reparación de estructuras afectadas, como el puente Los Tarros, que sufrió daños por socavamiento.

Accidentes y emergencias

Las rutas CA-1 Occidente y la CA-9 Norte se vieron afectadas por derrumbes, caída de árboles y desprendimiento de rocas. Además, se registraron varios accidentes de tránsito, especialmente en rutas como RN-14, RN-10, y CA-2 Occidente.

Temporada de lluvias deja múltiples emergencias viales en una sola semana. (Foto: CIV)

En total, se reportaron 50 personas que recibieron atención inmediata: 13 heridas, 10 trasladadas a hospitales y 5 fallecidas.

Restauración vial

El trabajo también se concentró en Totonicapán y Sololá, donde Covial atendió emergencias por hundimientos y deslizamientos. Estos trabajos buscan recuperar la transitabilidad de las rutas afectadas por la temporada de lluvias, que han dejado huella en varias carreteras del país.

Covial ejecutó trabajos en Totonicapán y Sololá para atender emergencias por hundimientos y derrumbes. (Foto: CIV)

La Zona Vial No. 8 de la DGC atendió emergencia en la Ruta CA-10, tramo Zacapa – Chiquimula.

