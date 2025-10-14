Lluvias provocan descenso de lahares del volcán de Fuego

-

La autoridades indicaron que existe la posibilidad de incremento en su caudal debido a las lluvias persistentes.

El descenso de un lahar en las barrancas Santa Teresa, Seca y Mineral, afluentes del río Pantaleón, en Escuintla, ha sido provocado por las lluvias registradas en el área suroeste del volcán de Fuego.

Ante esta emergencia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) explicó que mantiene acciones de coordinación y monitoreo en el sector.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el flujo presenta características débiles, aunque existe la posibilidad de incremento en su caudal debido a las lluvias que persisten en la zona.

El lahar arrastra una mezcla de agua, material volcánico, ramas, troncos y bloques de roca de hasta tres metros de diámetro, según informaron las autoridades.

Recomendaciones

La Conred recomendó a la población evitar permanecer o intentar cruzar cauces o ríos durante el descenso de lahares, debido al peligro que representan los flujos de lodo, ceniza y material volcánico.

Además, sugirieron atender las indicaciones de las autoridades locales, identificar las rutas de evacuación y mantenerse alerta ante cualquier cambio en las condiciones del volcán de Fuego.