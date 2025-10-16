¡Sal abrigado y con paraguas! Las lluvias seguirán este viernes 17 de octubre

Las lluvias seguirán, por lo que debes tener cuidado si andarás fuera.
OTRAS NOTICIAS: Mujer se hacía pasar por fiscal del MP y pedía dinero para "resolver" casos
Para este viernes 17 de octubre se espera neblina y posibles lluvias al amanecer en algunos sectores del país.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ambiente será cálido y húmedo durante la mañana.
Por la tarde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, las cuales pueden prologarse hasta altas horas de la noche.
Esto se debe a la humedad e inestabilidad atmosférica asociadas con el paso de la onda del este número 37.
Las áreas más afectadas serán el Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central.