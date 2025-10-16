Versión Impresa
¡Sal abrigado y con paraguas! Las lluvias seguirán este viernes 17 de octubre

  • Por Jessica González
16 de octubre de 2025, 16:24
Las lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica. (Foto: archivo/Soy502)

Las lluvias seguirán, por lo que debes tener cuidado si andarás fuera.

Para este viernes 17 de octubre se espera neblina y posibles lluvias al amanecer en algunos sectores del país. 

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ambiente será cálido y húmedo durante la mañana.

Por la tarde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, las cuales pueden prologarse hasta altas horas de la noche.

Esto se debe a la humedad e inestabilidad atmosférica asociadas con el paso de la onda del este número 37.

Las áreas más afectadas serán el Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central.

