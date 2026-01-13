Versión Impresa
¡Lluvias por la tarde y noche! Así estará el clima este miércoles

  • Por Jessica González
13 de enero de 2026, 16:08
El frío seguirá por la tarde y noche. (Foto: archivo/Soy502)

El viento del norte soplará moderadamente durante el día.

Para este miércoles 14 de enero se espera neblina al amanecer y posibles lluvias en el Caribe y Franja Transversal del Norte.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé nubosidad dispersa en el Norte, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente.

El viento del norte soplará de manera gradual.

Por la tarde se esperan lluvias dispersas y frío en Occidente y Altiplano Central. 

