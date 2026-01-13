¡Lluvias por la tarde y noche! Así estará el clima este miércoles

El viento del norte soplará moderadamente durante el día.
OTRAS NOTICIAS: Enfermero se bajó de su auto por unos segundos y terminó muerto
Para este miércoles 14 de enero se espera neblina al amanecer y posibles lluvias en el Caribe y Franja Transversal del Norte.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé nubosidad dispersa en el Norte, Franja Transversal del Norte y Valles de Oriente.
El viento del norte soplará de manera gradual.
Por la tarde se esperan lluvias dispersas y frío en Occidente y Altiplano Central.