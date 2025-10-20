Más de 300 sismos en las últimas 24 horas registró el Insivumeh

En total casi 10 mil sismos se han registrado en el territorio nacional este 2025.
TE PUEDE INTERESAR: Vecinos de zona 16 reportan retumbos y grietas (video)
Para las 15:00 horas de este lunes 20 de octubre, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) actualizó su reporte sísmico, indicando que en las últimas 24 horas se han registrado 332 movimientos telúricos en el país.
De acuerdo con la actualización vespertina del Insivumeh ocho de los sismos fueron sensibles para la población.
El acumulado anual de actividad sísmica en 2025 asciende a 9,802 eventos, de los cuales 277 han sido perceptibles en distintas regiones del territorio nacional.
El Insivumeh señaló que la información es preliminar y puede modificarse conforme se validen los registros y datos recopilados.