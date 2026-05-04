¡Lo abandonan! Video capta cuando dejan a un perrito en la calle

El perro corre por varios metros hasta que el automóvil se aleja y lo dejan atrás.
Por medio de un video compartido en redes sociales se logró evidenciar el momento exacto en el que un perrito corre tras sus dueños luego de haber sido abandonado en la vía pública.
La descripción del video indicaba que habría sucedido en Villa Nueva. Sin embargo autoridades indicaron que el hecho sucedió en Ciudad Quetzal.
En el video se muestra que un perro pequeño color blanco corre a toda prisa detrás de un vehículo tipo camioneta por varios metros.
Incluso se logra percibir que el canino pasa cerca de un bus y varios vehículos, poniendo en riesgo su vida con tal de alcanzar a sus dueños.
Al cierre de esta nota no se sabe qué fue del can ni si fue localizado el conductor del vehículo.