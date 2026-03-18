Lo atacan, trata de resguardarse en subestación de la PNC y pierde la vida

La víctima caminaba hacia su trabajo cuando fue emboscado por hombres armados.
OTRAS NOTICIAS: Recuperan camión luego que secuestraran al piloto para robar productos
Un hombre de aproximadamente 30 años murió la madrugada de este miércoles 18 de marzo luego de haber sido atacado a balazos en el sector en Nuevo Colomba, zona 3 de Quetzaltenango.
Elementos de los Bomberos Voluntarios acudieron a cubrir la emergencia, tras ser alertados por vecinos y al evaluar a la víctima confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Información preliminar refiere que el hombre se dirigía a su trabajo a pie, cuando fue interceptado por dos sujetos a la orilla de la calle, uno de ellos lo baleó y ya herido corrió varios metros hasta desvanecerse enfrente de la sub estación de la Subdirección General de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC), donde quedó el cuerpo.
De momento se desconoce la identidad del fallecido y causas del hecho violento. Se ha acordonado el área mientras arriba el Ministerio Público para proceder con las diligencias correspondientes.