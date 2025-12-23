Lo capturan luego de realizar un ataque armado

La PNC ya tiene pistas de un segundo atacante para dar con su paradero y lograr su captura.
Esta mañana de martes 23 de diciembre, se logró la captura de Williams "N", de 25 años, alias "El Perro" presunto responsable de herir con arma de fuego a otro hombre.
Las detonaciones de arma de fuego alertaron esta mañana a elementos policiales en el kilómetro 90 CA-2 Occidente, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Los policías iniciaron una persecución en contra de dos individuos que escapaban a alta velocidad en un vehículo negro de dos ruedas. De esta operación, se logró escapar el cómplice del atacante.
Al capturado se le incautó una pistola calibre 9mm, Girsan con un cargador sin municiones, de la cual carece de documentación legal.
Autoridades de la PNC indican que ya tienen pistas para dar con el paradero y lograr captura del otro hombre que logró escapar.
La víctima fue trasladada a un centro asistencial con heridas de proyectil en el tórax.