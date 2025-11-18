Así vivió el Santiago Bernabéu la NFL: asistencia récord y beneficios millonarios

-

El estadio Santiago Bernabéu se convirtió en escenario de una noche histórica con el primer partido oficial de la NFL en España, un evento que combinó deporte, espectáculo y un impacto económico millonario.

El pasado domingo, el estadio Santiago Bernabéu vivió una jornada para el recuerdo con la participación de 78 mil 610 personas que se congregaron para presenciar el primer partido oficial de la NFL en suelo español, disputado entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders.

Roger Goodell, comisionado de la liga de futbol americano, expresó que esta volverá "seguro" a disputar partidos en España. "Significa mucho jugar en este estadio. Es un estadio de clase mundial, quizás el mejor del mundo", afirmó desde el Bernabéu, dejando abierta la puerta a futuros eventos.

¡Nadie se quiere perder la NFL en Madrid! .



Florentino Pérez, Roger Goodell, Zinedine Zidane, Antoine Griezmann, Iker Casillas y Marco Asensio están presentes en el Bernabéu ️. pic.twitter.com/axF2FxUSM2 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 16, 2025

Según el Ayuntamiento de Madrid, esta cita generó un impacto económico estimado de 70 millones de euros, equivalentes a aproximadamente Q622 millones.

La alta demanda también se reflejó en los precios de las entradas: los boletos más económicos costaban 85 € (unos Q755), mientras que los más caros alcanzaron los 395 € (aproximadamente Q3 mil 505).

Daddy Yankee y Bizarrap se encargaron de animar el show de medio tiempo. (Foto: RR. SS.)

Además del deporte, el espectáculo incluyó una presentación musical de gran nivel con Bizarrap y Daddy Yankee, acompañada de un despliegue visual con luces, fuegos artificiales, porristas y percusionistas.

La afición respondió masivamente al estreno de la liga de futbol americano en el Bernabéu, creando un ambiente único. (Foto: RR. SS.)

El partido, que se extendió por más de tres horas y llegó a la prórroga, terminó con la victoria de los Dolphins por 16-13, sellando una jornada inolvidable para la NFL en tierras ibéricas.